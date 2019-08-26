В новом выпуске рубрики «Что почитать» — второй том научно-фантастического цикла Джона Скальци и переиздание психологического подросткового романа Эдуарда Веркина «Мертвец».

Эдуард Веркин

«Мертвец»

Впервые «Мертвец» вышел на русском ещё в 2013 году — от издательского Дома Мещерякова. Теперь выпуском романа занимается «Эксмо», которое подготовило ещё и новую обложку.

Вот как звучит издательская аннотация:

В непримечательном маленьком городишке, где-то под Костромой жизнь давно расстроилась и теперь больше походит на горячечный сон. Жители ищут мифический метеорит, выращивают анаконд в бане, играют в американский футбол и сжигают собак на погребальных кострах. Вокруг города зияют в земле необъяснимые и зловещие провалы, будто по инерции из старых шахт продолжают взлетать ракеты. А главный герой Никита Слащёв выбирает между жизнью и смертью. В книге «Мертвец» Эдуард Веркин как всегда мастерски рассказывает о взрослении, дружбе, о настоящих и подложных ценностях, о том, как зарождается вот это чудо — понимание себя и другого человека как отдельной вселенной.

В 2018-м книга Веркина «Остров Сахалин» стала лучшей фантастикой по версии МирФ!

Переиздание выходит в ближайшее время, 7 сентября в 12:00 на Московской Международной выставке-ярмарке в павильоне 75 на ВДНХ состоится её презентация. Роман уже можно заказать на сайтах book24 и «Эксмо».

Джон Скальци

«Всепоглощающий огонь»

«Всепоглощающий огонь» — втором том научно-фантастического цикла Джона Скальци «Взаимозависимость» — отправился в типографию. Это продолжение «Крушения империи», одного из недавних романов писателя, где он расставил основные фигуры и начал раскручивать интригу.

Разрушение Потока, природного феномена, без которого невозможно путешествовать по Вселенной, привело к тому, что планету Край полностью отрезало от Ядра, центральной планеты Священной империи Взаимозависимых государств и Торговых гильдий. Та же участь ждёт и другие обитаемые миры. Сможет ли человечество выжить, если миры будут изолированы друг от друга? Для ответа на этот вопрос группа учёных-физиков в сопровождении вооружённой охраны отправляется на Даласислу, планету, отсечённую от Потока несколько столетий назад, но по неизвестным причинам ставшую вновь доступной. «Всепоглощающий огонь» — продолжение новой масштабной космооперы от одного из ярчайших на сегодняшний день мастеров мировой фантастики.

Перевод с английского Кирилла Плешкова.

Ориентировочно через месяц (или немного раньше) книга уже поступит в продажу.