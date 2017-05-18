Что показали в трейлере сериала «Звёздный путь: Дискавери

В интернете появился первый трейлер нового сериала по вселенной Star Trek: «Звёздный путь: Дискавери». Он позволяет лучше разобраться, что же нам покажет канал CBS.

Как гласят титры, время действия — «за десять лет до Кирка и Спока». Скорее всего, не до их рождения, а до их прихода в Звёздный флот, так что герои оригинального сериала могут появиться и в камео.

В начале трейлера нам, судя по всему, показывают планету Вулкан, по которой бредут две женщины. Чернокожая — это главная героиня сериала, Мишель Бёрнхэм, более известная как Номер Первый. Её играет Соника Мартин-Грин («Ходячие мертвецы», «Однажды в сказке»). Вторая — капитан звездолёта «Шеньчжоу» Филиппа Георгиу в исполнении знаменитой Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Завтра не умрёт никогда»).

Из расширенной версии трейлера, которую, к сожалению, удалили с YouTube, ясно, что Георгиу отвела подчинённую в пустыню, чтобы поговорить о её повышении и назначении старпомом на «Дискавери».

Позже мы видим флэшбек, где юную Бёрнхэм наставляет Сарек, отец Спока. Становится ясно, что героиню воспитали вулканцы, хотя биологически она человек с Земли. Не исключено, что героиня знала Спока с детства.

Дальше нам показывают, как «Шэньчжоу» натыкается на неизвестную аномалию, и капитан Георгиу требует её исследовать. Заметно, что экипаж звездолёта очень разнообразен, в нём представлено несколько нечеловеческих рас. Самый яркий пример — лейтенант Сару, андорианец, которого играет мастер изображать всяких монстров Даг Джонс («Лабиринт Фавна», «Хеллбой»).

Возле аномалии звездолёт встречает клингонов, которые в этой версии опять заметно изменились. Если в «Оригинальном сериале» клингоны просто напоминали темнокожих людей, а в «Новом поколении» — темнокожих людей с рёбрами на лбу, то на сей раз кожа у них серо-чёрная и безволосая. Думается, это уже не будут объяснять никакой «массовой генетической мутацией», как в прошлый раз, а просто оставят без объяснения. Как вариант — окажется, что у клингонов, как и у людей, есть несколько рас.

Разгорается некий конфликт, в котором Георгиу отказывается участвовать: «Звёздный флот первым не стреляет!», на что Бёрнхэм отвечает «На сей раз надо!»

Видно, что сериал пытается освежить старомодную вселенную, чтобы привлечь новых зрителей, но пока это ограничивается сменой дизайна и выдвижением на первый план женщин. Что для «Звёздного пути» не такая уж новость: ещё оригинальный сериал всячески выступал за равноправие полов и рас, а в сериале «Вояджер» уже была женщина-капитан. Бёрнхэм же пока напоминает попытку заменить Спока женщиной. Даже «птичьи» движения головы Мартин-Грин явно позаимствовала у нового Спока, Закари Куинто.

Конфликт с клингонами — удачный выбор темы для первого эпизода или даже сезона (ведь клингоны — одна из визитных карточек Star Trek), но тоже не новый. И по трейлеру пока не кажется, что конфликт будет решаться в духе «Звёздного пути», то есть попыткой найти взаимопонимание — напротив, главная героиня призывает стрелять первыми. Впрочем, мы пока не знаем, как много выдал этот трейлер и нарезан он из всего сезона или только из первого эпизода. Второе вполне возможно — ведь, если подумать, нам упорно показывают капитана «Шэньчжоу», а не заглавного «Дискавери».

В общем, пока «Дискавери» выглядит неплохо, но ничем особо не удивляет. И всё же стоит дать ему шанс и посмотреть хотя бы первый сезон. Это же, как-никак, «Звёздный путь»!