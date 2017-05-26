Что значит сцена после титров в «Пиратах Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»?

Что значит сцена после титров в «Пиратах Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»?

Новая часть «Пиратов Карибского моря», как и некоторые предыдущие, содержит интригующую сцену после титров. Возможно, в ней нас готовят к завязке следующего фильма.

Осторожно, спойлеры! В заметке есть минимальные спойлеры, но сюжета они не раскрывают.

После продолжительных титров нам показывают Уилла и Элизабет, которые вместе ночью спят в кровати. Мы видим тень, которая медленно приближается от двери к их постели. На фоне начинает играть знакомая музыкальная тема, силуэт замахивается рукой, и мы видим знакомую нам клешню Дейви Джонса. Уилл просыпается и видит, что в комнате никого нет. Камера медленно опускается под кровать, и нам показывают лужу и морские ракушки, намекающие, что это был не сон.

Звучит интригующе, не правда ли? После фильмов Marvel мы привыкли, что сцены после титров обычно тизерят нам нового персонажа или сюжет следующей части. Неужели в шестой части мы увидим возвращение главного антагониста серии?

Увы, вовсе необязательно. В «Пиратах» сцены после титров могут совсем ничего не значить для дальнейшего сюжета. Например, в «Проклятии «Чёрной жемчужины»» обезьянка украла одну из монеток и вновь стала живым мертвецом. А сцена после титров в третьей части? Её развили лишь в «Мертвецы не рассказывают сказки». А помните куклу Джека Воробья, которую Анжелика нашла в сцене после титров «На странных берегах»? Эта линия тоже осталась без развития.

Так что, если Disney и запустит в производство продолжение, то на Дейви Джонса особо не рассчитывайте.