В январе мы писали, что кабельный канал FX заказал пилотный эпизод сериала «Реальные упыри» — по мотивам одноимённой комедии Тайки Вайтити. Тогда же были объявлены актёры на главные роли. Теперь издание Variety сообщает, что создатели шоу подыскали ещё несколько актёров для прочих ролей.

Каст просто отличный: Даг Джонс («Форма воды»), Марк Прокш («Офис», «Лучше звоните Солу»), Бини Фелдштейн («Леди Бёрд») и Джейк Макдорман («Области тьмы»). Подробности об их ролях пока держатся в секрете. Известно лишь, что актёры точно появятся в пилотном эпизоде сериала. Если FX закажут полный сезон, то, скорее всего, они вернутся к своим ролям и в дальнейшем. Главные же роли отошли актёрам Кейвану Новаку, Мэтту Берри, Харви Гиллену и Натасии Деметриу. И мы так же не знаем, кого они играют. О сюжете самого сериала известно лишь, что его действие развернётся в США.

Сценаристом сериала выступает Джемейн Клемент, а режиссёром назначен Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»). Оригинальные «Реальные упыри» 2014 года — их совместный фильм, для которого они написали сценарий и который сами же поставили. И даже сыграли там главные роли. Разработкой сериала займётся студия FX Productions, а продюсерами выступят Скотт Рудин, Пол Симмс, Гарретт Башч и Элай Баш. Планируется, что каждый эпизод будет идти полчаса.

Напомним, «Реальные упыри» — комедийный фильм в жанре мокьюментари (псевдодокументальное кино), который рассказывал о группе вампиров Виаго, Владиславе, Диконе и Питере из Веллингтона (Новая Зеландия).

Кроме сериала по вселенной «Упырей» планируется ещё несколько проектов. Во-первых, Тайка Вайтити говорил, что постепенно разрабатывает сценарий сиквела, который будет посвящён оборотням. Рабочее название фильма We’re Wolves («Мы волки») обыгрывает название оригинала What We Do in the Shadows. Во-вторых, летом 2018 года увидит свет ещё один сериал, в центре которого окажутся полицейские из оригинала.