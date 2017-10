Новозеландский режиссёр Тайка Вайтити стал известен любителям кино ещё до того, как взялся за третью часть многомиллионого блокбастера «Тор: Рагнарёк». В 2014 году вышла вампирская комедия «Реальные упыри» (в оригинале — What We Do in the Shadows), в которой Вайтити был соавтором и актёром.

Журналисты издания Fandango поговорили с режиссёром и выяснили, что он планирует снять адаптацию этого фильма в виде сериала. Действие он хочет перенести в Соединённые Штаты (события оригинала разворачивались в Новой Зеландии):

Мы пытаемся адаптировать «Реальных упырей» для США. Действие развернётся в Америке, но это будет уже формат сериала. Тайка Вайтити

Кроме того, Вайтити уже давно планирует поставить спин-офф «Упырей», но только про оборотней. Увы, по его словам, подготовка идёт очень медленно.

Мы всё ещё пытаемся написать сценарий. Во время работы над одними проектами мы потихоньку пишем идеи для фильма про оборотней. Но всё обязательно получится! Тайка Вайтити

Постановщик размышляет и над третьим фильмом во вселенной — про полицейских из «Реальных упырей». На выходе должно получиться что-то вроде «Секретных материалов» в жанре мокьюментари — псевдодокументального кино.

«Реальные упыри» тоже сняты в жанре мокьюментари. За этой комедией стояли Тайка Вайтити и его друг Джемейн Клемент. Сюжет картины рассказывал о съёмочной группе, которая снимает документальное кино про жизнь настоящих вампиров — чтобы показать, насколько тяжело быть вампиром в современном мире. Фильм запомнился неординарным юмором, яркими образами и умелой пародией на жанр вампирского кино.