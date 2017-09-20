Можно ли наступить на одни и те же грабли несколько раз? Можно! По-крайней мере, именно такое впечатление складывается от голливудских продюсеров, которые раз за разом пытаются перенести аниме на большие экраны в виде фильмов. Теперь признаки жизни подала адаптация культовой «Акиры». Студия Warner Bros. ведёт переговоры с режиссёром фильма «Тор 3: Рагнарёк» Тайкой Вайтити, чтобы он взялся за экранизацию культового произведения. Об этом пишет портал Deadline.

«Акира» — это манга и аниме Кацухиро Отомо, ядрёная смесь киберпанка, постапокалипсиса, сюрреализма и историй о гигантских монстрах. Его голливудскую версию планировали снимать в начале 2010-х, но в 2015 году стало ясно, что фильм застрял в производственном аду и вряд ли когда-нибудь будет выпущен.

Действие сюжета разворачивается после Третьей мировой войны. Главный герой — байкер по имени Тэцуо, который после столкновения с мутантом становится обладателем сверхъестественных способностей. Вскоре по его следу начинают идти военные.

Пока что о будущей экранизации нет никаких подробностей.