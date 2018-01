Телеканал FX заказал пилотный эпизод сериала по мотивам пародийного ужастика «Реальные упыри». Работать над ним будут авторы оригинального фильма, сообщает Variety.

Сценаристом сериала выступает Джемейн Клемент, а режиссёром назначен Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»). Оригинальные «Реальные упыри» 2014 года — их совместный фильм, для которого они написали сценарий и который сами же поставили. И даже сыграли там главные роли. Разработкой сериала займётся студия FX Productions, а продюсерами выступят Скотт Рудин, Пол Симмс, Гарретт Башч и Элай Баш. Каждый эпизод будет идти полчаса.

Главные роли отошли актёрам Кейвану Новаку, Мэтту Берри, Харви Гиллену и Натасии Деметриу. Подробности сюжета держатся в секрете, однако ранее Вайтити утверждал, что действие сериала развернётся в США. Неизвестно, появятся ли на экране герои оригинального фильма.

Напомним, «Реальные упыри» — комедийный фильм в жанре мокьюментари (псевдодокументальное кино), который рассказывал о группе вампиров Виаго, Владиславе, Диконе и Питере из Веллингтона (Новая Зеландия).

Кроме сериала планируется ещё несколько проектов по вселенной «Упырей». Во-первых, Тайка Вайтити говорил, что постепенно разрабатывает сценарий сиквела, который будет посвящён оборотням. Рабочее название фильма We’re Wolves («Мы волки») обыгрывает название оригинала What We Do in the Shadows. Во-вторых, летом 2018 года увидит свет ещё один сериал, в центре которого окажутся полицейские из оригинала.