16 июля — 10-летний юбилей научно-фантастического фильма «Луна 2112» Данкана Джонса. По такому поводу режиссёр рассказал, что и «Луну», и недавнего «Немого» можно воспринимать как две картины из одной антологии в единой вселенной.

Более того, постановщик готовит третий фильм антологии — но пока в виде комикса. Джонс собирается издать его, чтобы увидеть, насколько комикс будет интересен зрителям. И уже после того — обращаться к студиям, чтобы перенести события на экраны. Режиссёр понимает, что сейчас тяжело найти финансирование для оригинального материала. По словам Джонса, третий фильм можно описать как «экшен роад-муви».

Постановщик ранее прибегал к похожему подходу — при подготовке «Немого» он сперва нарисовал комикс во вселенной. Правда, этот комикс остался чисто внутренней работой, его так и не издали. Фильмом Джонса заинтересовался Netflix, который и приобрёл криминальную драму в киберпанк-антураже. Правда, её приняли довольно прохладно и зрители, и критики. Рейтинг «Немого» на Metacritic от журналистов составил 35 баллов, а зрители поставили 5.4/10.