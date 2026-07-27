«Даю тебе час» — трейлер фэнтези «Колотун и Волшебное королевство»

Кинокомпания «Атмосфера кино» выпустила трейлер семейного фэнтези «Колотун и Волшебное королевство».
По сюжету семья Снегиревых в Новый год «проваливаются» в параллельный мир, где главным героям вместе с добрым волшебником Поляриусом нужно остановить повелителя холода и льда Колотуна, что мечтает о мировом господстве.
Режиссером и соавтором сценария выступил Олег Гусев, а главные роли исполнили Иван Колесников, Агата Муцениеце и Дима Калихов.
Премьера состоится 26 ноября.
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