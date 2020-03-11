«Смерть в семье» — мини-серия комиксов, состоящая из четырёх выпусков и выходившая в 1988 году, — особое событие для поклонников историй про Тёмного рыцаря. Его сюжет разворачивается вокруг Робина (тогда под маской скрывался Джейсон Тодд), который узнаёт, что его родная мать жива, и потому решает встретиться c ней. Однако Джокер похищает паренька и начинает его пытать. Сценаристом «Смерти в семье» был Джим Старлин, иллюстратором Джим Апаро, а Майк Миньола нарисовал обложки.

Главной особенностью арки стала система голосования: читатели могли позвонить на один из двух номеров, чтобы решить судьбу Робина. Один номер — за спасение персонажа, а другой — за его смерть. В итоге поклонники решили, что Джейсон Тодд должен умереть.

В апреле 2020-го будет ровно 80 лет с момента первого появления Робина в комиксах. И по такому поводу DC решили рассказать подробности о «Смерти в семье» — и впервые показали кадры альтернативной версии, где Робин выживал.

Почему вообще издательство решило убить одного из самых заметных персонажей комиксов? Тогда руководство ответило, что причины в традициях DC и новых технологиях. Издательство хотело логично развить идею, что читатели могут влиять на события в комиксах. Раньше поклонники просто присылали письма и давали обратную связь на фестивалях, а теперь DC захотело дать возможность проголосовать напрямую. Вот каким был рекламный слоган: «Робин умрёт из-за того, что Джокер хочет отомстить. Вы можете предотвратить это телефонным звонком».

В DC также понимали, что звонок обойдётся читателям в 50 центов, а значит, выбор должен быть действительно важным. Поэтому издательство решило убить одного из персонажей, и подходящей кандидатурой стал Робин.

Чтобы успеть сдать номер, авторы комикса отрисовали оба варианта развития сюжета. И теперь издательство впервые показало «альтернативную версию».

А вот, как это было в «настоящей линии»:

За 36 часов, когда были открыты телефонные линии, издательство приняло 10614 звонков. Фанаты действительно проголосовали за смерть Джейсона Тодда… но с перевесом всего в 72 звонка. Правда, в DC не могут точно привести доказательство — редактор Деннис О’Нил сослался на слова одного из технарей.

Спустя много лет Джейсона Тодда воскресили в основной серии. А в видеоиграх, мультфильмах, сериалах и других историях он фигурирует как ни в чём не бывало.