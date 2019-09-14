Издательство DC показало страницы из грядущего комикса-ваншота Фрэнка Миллера The Golden Child, который продолжает серию комиксов «Возвращение Тёмного рыцаря», начатую ещё в 1986 году. «Золотое дитя» — четвёртая история, действие которой развернётся спустя три года после событий предыдущего комикса The Dark Knight III: The Master Race. Всего в ваншоте будет 48 страниц.

В центре сюжета окажется Джонатан Кент, сын Супермена и Чудо-женщины. Его старшая сестра Лара сыграла важную роль в истории The Master Race, где читатели увидели, что она унаследовала дисциплину амазонок от матери и суперсилы от отцы. Тогда Джонатан был совсем маленьким, а теперь, спустя три года, немного подрос. По сюжету, Кэрри Келли станет Бэтвумен и объединяется с Ларой , чтобы сразиться с культистами-кандорианцами с Криптона.

Сценаристом комикса выступил Фрэнк Миллер ( «300», «Город грехов»), а художником — Рафаэль Грампа («Мезмо. Служба доставки»).

Комикс поступит в продажу 11 декабря — в рамках бренда Black Label, заменившего Vertigo.