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    Новости

    DC выпустит комикс про Коринфянина из «Песочного человека»

    19 января 2022
    19.01.2022
    326
    1 минута на чтение
    DC выпустит комикс про Коринфянина из «Песочного человека»

    Издательство DC под лейблом DC Black анонсировало новую серию комиксов во вселенной «Песочного человека» Нила Геймана The Sandman Universe: Nightmare Country. Но на этот раз в центре внимания окажутся не Морфей или кто-то из Вечных, а серийный убийца Коринфянин.

    Сценарист серии — комиксист Джеймс Тайнион IV, которые ранее писал для издательства серию про Бэтмена. Теперь он займётся историей одного из самых жутких персонажей мира Геймана. Художником выступит Лизандро Эстеррен (Redneck). Особенность серии — для каждого выпуска команда будет приглашать гостевого художника, который в своём стиле нарисует кошмарный мир. Над первым выпуском работал Яник Пакетт.

    Коринфянин — сверхъестественная сущность, порождённая самим Морфеем. В комиксе ему предстоит столкнуться с ещё одним ожившим кошмаром, который был порождён уже не Морфеем, а кем-то ещё. Действие этих «кошек-мышек» развернётся как в реальном мире, так и в мире сновидений. DC описывает комикс как своеобразный тревелог по стране, одновременно узнаваемой и непотребной.

    Серия начнёт выходить 12 апреля. А пока можно посмотреть на эскизы двух новых кошмаров, тоже серийных убийц: мистера Экстази и мистера Агонии. Они преследуют цель Коринфянина и будут убивать всех на своём пути — включая и главного героя, если придётся:

    DC выпустит комикс про Коринфянина из «Песочного человека» 1

    В этом году Netflix готовится выпустить первый сезон игрового сериала «Песочный человек». Продюсером проекта выступает сам Нил Гейман.

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