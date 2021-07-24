Дебютный трейлер аниме-сериала «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос»

Crunchyroll представил дебютный трейлер «Бегущего по лезвию: Чёрный лотос». Это аниме во вселенной культовой франшизы «Бегущий по лезвию», которое расскажет о тайно созданном репликанте с уникальными способностями по имени Элли, известной как Чёрный лотос.

Ранее в короткометражке Blade Runner 2022: Black Out нам показали катастрофу «Блэкаут»: корпорация «Тайрелл» создала новую линейку репликантов «Нексус 8», чей срок службы можно было запрограммировать, как года жизни. Такие репликанты практически ничем не отличались от человека, в результате чего люди начали выслеживать репликантов через баз данных «Тайрелл» и убивать их. В ответ андроиды решили уничтожить эти данные, заодно обесточив и весь Лос-Анджелес, и, сумев скрыть улики против них, затерялись в образовавшемся хаосе. После катастрофы правительство наложило запрет на создание новых машин.

События «Чёрного лотоса» развернутся в 2032 году — спустя десять лет после Блэкаута. Создатели планируют раскрыть последствиям этой катастрофы. Главной героиней станет девушка-репликант Элли, но должны появиться и другие, уже знакомые зрителю герои.

Над аниме-сериалом работают создатели той самой короткометражки: продюсером выступает Синъитиро Ватанабэ («Самурай Чамплу», «Ковбой Бибоп»), а режиссируют шоу Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма (работали над аниме-сериалом «Призрак в доспехах» и новым «Ультраменом»).

В производство вовлечены Adult Swim, Crunchyroll и Alcon Television Group. За рисовку отвечает студия Sola Digital Arts, создавшая «Ультрамен» и «Призрак в доспехах».

Для первого сезона готовят 13 эпизодов, премьера запланирована на осень 2021 года.