Дэйзи Ридли, которая сыграла Рей в «Звездных войн», заглянула в подкаст Drag Cast и рассказала, что она думает о негативной реакции фанатов на девятый эпизод.

Честно говоря, мнения менялись от фильма к фильму. Все было хорошо на 98%, но с последней картиной все оказалось сложнее. В январе было не очень. Странное чувство, когда вся любовь, которую нам показали в самом начале, внезапно пропадает.

По словам актрисы, возникает неприятное чувство, когда работаешь над чем-то, во что авторы вкладывают любовь, а людям это не нравится.

Знаете, у каждого есть право не любить что-то. Но у меня такое чувство, что сейчас все немного изменилось. Думаю, дело в социальных сетях. Обсуждения стали чересчур публичными. <..> В январе было сложно избегать материалов по «Звездным войнам». Я постоянно натыкалась на громкие заголовки и расстраивалась.

Тем не менее Дэйзи гордится, что стала частью «Звездных войн».

Напомним, «Звездные войны: Скайуокер. Восход» получили низкие оценки как от критиков (53 балла на Metacritic), так и от обычных зрителей. Но это не помешало собрать картине в прокате миллиард долларов.