Дело о возможном плагиате сериала «Очень странные дела» всё-таки дойдёт до суда — первое слушание против братьев Даффер, по сообщению THR, назначено на 6 мая.

Создателей сериала обвинили в копировании идеи ещё в прошлом году. Истцом выступил продюсер и режиссёр короткометражных фильмов Чарли Кесслер. Он утверждал, что в основу «Очень странных дел» легла его научно-фантастическая короткометражка «Монток». По его словам, в 2014 году на кинофестивале «Трайбек» он общался с братьями Даффер и предлагал им идеи сериала, основанного на «Монтоке».

В апреле, когда иск только подали, официальный представитель братьев Даффер заявил, что создатели сериала пообщались с режиссёром всего несколько минут, но никакой проект с ним не обсуждали, а саму короткомертажку никогда не видели.

«Проект «Монток»» — это одна из широко распространённых конспирологических теорий, согласно которой близ города Монток действительно существует секретная лаборатория США, где создают психологическое оружие.

Судья в это не поверил и дал делу ход. По словам адвоката Кесслера, режиссёр планирует отсудить у создателей сериала «Очень странные дела» как минимум 333 тысячи долларов. Таким образом он хочет поделить полученный ими гонорар (1 миллион) на три части.

Стриминговый сервис заявил, что в ходе судебного процесса поддержит братьев Даффер. Третий сезон «Очень странных дел» выйдет на Netflix 4 июля.