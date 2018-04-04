Популярный мистический сериал «Очень странные дела» — удивительное ностальгическое шоу, напичканное отсылками ко множеству популярных фантастических фильмов 80-х годов. Многие идеи, сцены и образы вдохновлены классическими картинами Стивена Спилберга и Ридли Скотта, а также романами Стивена Кинга. На фоне этого невероятно удивительной выглядит новость, что на создателей подали в суд за плагиат! Подробности передаёт издание The Hollywood Reporter.

Истцом выступает продюсер и режиссёр короткометражных фильмов Чарли Кесслер. Он утверждает, что в основу сериала легла его научно-фантастическая короткометражка «Монток» — победитель Хамптонскго международного кинофестиваля в 2012-м. По его словам, спустя два года на кинофестивале «Трайбек» он общался с братьями Даффер и предлагал им идеи сериала, основанного на «Монтоке». В основу шоу должны были лечь «различные городские легенды, а также паранормальные и конспирологические теории».

Кесслер приводит следующие аргументы в пользу своей правоты. Во-первых, первоначально сериал снимался под рабочим названием «Проект „Монток“». В 2015-м году Deadline опубликовали первый синопсис шоу, и в нём действительно упоминался город Монток. Позже его переименовали в Хоукинс. Во-вторых, в сценарии Кесслера тоже упоминался пропавший мальчик и секретная правительственная лаборатория, где проводят загадочные эксперименты на детях. В тексте даже фигурировал некий монстр.

Кесслер требует от братьев Даффер выплатить ему материальное возмещение ущерба и уничтожить все материалы, основанные на его концептах. Вот здесь можно почитать текст иска.

«Проект „Монток“» — это одна из широко распространённых конспирологических теорий, согласно которой близ города Монток действительно существует секретная лаборатория США, где создают психологическое оружие.

Пока что ни братья Дафферы, ни представители Netflix никак не прокомментировали обвинения в плагиате.