Вокруг сериала «Очень странные дела» разгорается скандал из-за, казалось бы, тривиального случая на съёмках. Раньше на него мало кто обратил бы внимание, но после громких обвинений в адрес продюсера Харви Вайнштейна и актёра Кевина Спейси ситуация накалилась. Всё дело в том, что авторов сериала Мэтта и Росса Дафферов раскритиковали за подростковый поцелуй, которого не было в сценарии.

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры ко второму сезону «Очень странных дел». Если хотите их избежать, то лучше почитайте наш материал про скандинавскую мифологию (он очень крутой!).

В эпизодах «закадровой» передачи Beyond Stranger Things братья Дафферы рассказали, как проходили съёмки. В частности, они вспомнили про заключительные сцены девятой серии, где Макс (Сэди Синк) и Лукас (Калеб Маклафлин) поцеловались во время танца. Синк вспоминала, что ей на момент съёмок было всего 15 лет, и из-за этой сцены она очень нервничала, ведь нужно было целоваться на глазах у всей съёмочной группы. Сначала Росс просто пошутил про поцелуй, но, увидев как остро реагирует девочка, решил включить эту сцену в сериал. «Это твоя вина, что серия заканчивается поцелуем», — сказал ей Росс.

В интервью порталу Variety режиссёр прокомментировал сцену так:

Было забавно. Мне понравилось. Актёров нужно слегка мучать. Надо же как-то развлекаться. А все эти дети ужасно забавные. Я отлично знал, как их вывести из себя. Режиссёр Росс Даффер

Слова постановщика вызвали недовольство у пользователей твиттера. Вот как они отреагировали:

A director's job is to get the best performances from their actors AND make sure they feel safe and comfortable. — Anna Marquardt (@ajlobster) October 31, 2017

Работа режиссёра в том, чтобы обеспечить выдающуюся актёрскую игру и убедиться, что актёры в безопасности и им комфортно. А потом он смеётся и говорит, что это её вина.

Even if the kiss ended up being a nice moment, that's still not the way to get that moment on film. — Anna Marquardt (@ajlobster) October 31, 2017

Даже если концовка с поцелуем — очень милый момент, нельзя достигать цели вот таким образом. Даже если всё начиналось как «шутка», это было грубо и неуместно.

К спору подключилась актриса Дэниэль Кайнд («В надежде на спасение»):

This happens on sets all the time. Being presented with a “script change”. Call it what u will, it’s not ok. Enough. https://t.co/SbFq8omrEG — Dani Kind (@DaniKind) November 5, 2017

Такое происходит постоянно. Отмазываются, будто «это просто не внесли в сценарий». Вы можете относиться к этому как хотите, но это не нормально. Хватит.

А что вы думаете об этой ситуации?