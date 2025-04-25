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Демоны и лавкрафтианские ужасы в трейлере DOOM: The Dark Ages

Дмитрий Кинский
25 апреля 17:38
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Bethesda опубликовала пятиминутный трейлер DOOM: The Dark Ages, в котором показали новый мир в духе Лавкрафта — Космическое царство.
Там игроки столкнутся с новыми врагами, среди которых Космический барон и новый вид Какодемонов.
Также разработчики показали битвы в демонами и совершенно новое оружие — баллистическую железную булаву!
Релиз состоится 15 мая на всех основных платформах.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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