Дэн Эйкройд — один из создателей «Охотников за привидениями», их продюсер и исполнитель роли Рэя Стенца — высказался о ремейке, снятом в прошлом году. И у него нашлось несколько неприятных слов для режиссёра ремейка Пола Фига. Правда, критиковал Дэн не саму идею ремейка (он помогал в его создании и даже сыграл в нём камео), а непрофессионализм режиссёра на съёмках и его непомерные траты. Именно они, по словам Эйкройда, привели к провалу фильма в прокате.

Девушки были очень хороши. Кейт Маккиннон, Мелисса Маккарти, Кристен Уиг — все они чудесные, чудесные актрисы — и Лесли Джонс тоже. Я рад, что фильм сняли, но расходы были слишком велики. А Sony не любит нести убытки. Фильм заработал в прокате немало, но бюджет был слишком велик, и стало экономически невыгодно снимать продолжение. Это особенно плохо для режиссёра, именно он столько потратил. Поначалу он не снимал сцены, которые ему советовали снять, которые были необходимы — он говорил: «Неа, это нам не нужно». Затем фильм показали тестовой аудитории — и им тоже не понравилось без этих сцен, и пришлось возвращаться на площадку. На пересъёмки ушло где-то 30-40 миллионов. Так что Пола вы на Sony ещё не скоро увидите.

Какие именно сцены были пересняты, неизвестно. Но известно, что изначально фильм должен был завершаться масштабным танцевальным номером. Вероятно, Фига заставили доснять именно битву с привидениями, которая заняла место этого номера в фильме (и стала, пожалуй, одной из немногих действительно сильных сцен в нём).

После провала ремейка «Охотников за привидениями» в прокате все планы по съёмке продолжения были свёрнуты, а Пол Фиг ушёл заниматься другими проектами. Студия Sony и продюсер Айван Райтмен всё ещё надеются реанимировать франшизу, но уже другими способами.