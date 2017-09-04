Режиссёр Дени Вильнёв («Прибытие») 13 сентября прилетит в Москву, чтобы рассказать о грядущей новинке «Бегущий по лезвию 2049».

Встреча состоится в отеле The Ritz Carlton Moscow. Там гостей, журналистов и фотографов ждут фотоколл и панельная дискуссия. Модератором встречи выступит известный кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. После встречи журналисты смогут задать режиссёру свои вопросы.

Однако сам фильм на презентации прессе не покажут. Всё дело в том, что студии опасаются спойлеров, которые попадут в Сеть. По этой же причине фильм не показали на Венецианском кинофестивале. Организаторы покажут разве что несколько отрывков — да и то зрителям придётся подписать документы, которые запрещают разглашать детали отрывков. Напомним, как звучит официальный синопсис:

Действие фильма развернётся спустя тридцать лет после событий оригинальной ленты. Новый бегущий, офицер полицейского департамента Лос-Анджелеса по кличке Кей (Райан Гослинг), раскапывает глубоко зарытую тайну, которая способна повергнуть общество в хаос. Это открытие заставляет его отправиться на поиски Рика Декарда (Харрисон Форд), без вести пропавшего тридцать лет назад.

Любопытно, что студии Sony и Warner Bros. так тщательно оберегают сюжет фильма, секретность не уступает новым фильмам из серии «Звёздные войны». Неужели вся лента строится лишь на нескольких важных сюжетных поворотах, узнав которые смотреть фильм уже нет смысла? Надеемся, что это всё же не так.

«Бегущий по лезвию 2049» выходит в российский прокат 5 октября.