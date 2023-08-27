Дени Вильнёв хочет снять третью часть «Дюны» в случае успеха второй

Режиссёр Дени Вильнёв хочет сделать из «Дюны» трилогию.

Изначально задумывалось, что первая книга «Дюны» будет адаптирована в двух частях, но теперь Вильнёв рассматривает возможность снять и третью часть на основе следующей книги «Мессия Дюны». В этой книге автор Фрэнк Герберт совершенно иначе раскрывает главного героя, и Вильнёв намерен передать это в своей адаптации. События «Мессии» разворачиваются спустя 12 лет с того момента, как Пол Атрейдес стал Императором.

В новом интервью Empire постановщик рассказал:

Если получится снять трилогию, то это просто предел мечтаний. «Часть 3» станет экранизацией книги «Мессия Дюны» — прямого продолжения первого романа Герберта. «Мессия» стала авторской реакцией на тот факт, что читатели восприняли Пола Атрейдеса как положительного героя. Он хотел совершенно другого. Моя адаптация ближе к его идеи, что это предупреждение об опасности.

По словам режиссёра, после третьего фильма он не планирует экранизировать последующие книги — он считает, что затем романы становятся более эзотерическими.

Будущее сиквелов «Дюны» зависит от успеха второй части, но Вильнёв решительно настроен воплотить свои планы в жизнь. По словам режиссёра, он уже работает над сценарием.