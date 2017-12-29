В начале ноября монтажёр фантастической картины «Бегущий по лезвию 2049» Джо Уокер рассказывал, что в черновом виде фильм длился около 4 часов. И это при том, что кинотеатральная версия идёт почти 3 часа. По его словам, съёмочная команда даже хотела разделить ленту на две части, но в итоге передумала.

Журналисты издания ScreenCrush воспользовались случаем и во время интервью с режиссёром «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёвым спросили про эту четырёхчасовую версию.

Вот как всё было. Действительно, черновая версия шла четыре часа, и в какой-то момент мы подумали «Ладно, давайте мы пойдём к продюсерам и выпустим фильм в двух частях?». Но в итоге эта идея так и осталась в монтажной. Лучшая версия фильма — та, которая выпущена в кинотеатрах. Было тяжело редактировать четырёхчасовую версию, это точно. Но лично я предпочитаю кинотеатральный вариант, потому что он более изящный. Но там осталось несколько сцен, которые были прямо «вау!». Дени Вильнёв

А вот постановщик первой части и продюсер сиквела Ридли Скотт считает, что фильм и так получился слишком затянутым. Портал Vulture приводит его слова.

Фильм получился охренительно длинным! Чтоб меня! И это при том, что большая часть сценария — моя! Я сидел со сценаристами много времени. Я не собираюсь присваивать себе их славу, для этого мне пришлось бы сидеть с диктофоном и всё записывать. Я не могу так поступить с хорошим сценаристом. Но я должен был, чтобы доказать, что и я участвовал в создании сюжета. Ридли Скотт

Слова Ридли Скотта звучат минимум странно, ведь он не указан в списке сценаристов картины на IMDb. Однако кое в чём с ним можно согласится — фильм развивает темы и сюжет первой части.

Осторожно, спойлеры! Внимание! Спойлеры к «Бегущему по лезвию 2049»!

Ключевая идея пришла из первой части. Тайрелл — триллионер, от 5 до 10% его бизнеса — это искусственный интеллект. Подобно Богу, он создаёт совершенных существ, в которых не видит отличий от людей. Тогда он задумался: «Знаете что? Я собираюсь создать ИИ. У меня есть мужчина и женщина, они не знают, что были созданы искусственно. Я устрою им встречу, они влюбятся, заведут сексуальные отношения и заимеют ребёнка». Об этом был первый фильм. Второй фильм как раз и рассказывает, что случилось с ребёнком. Ребёнок нам нужен по сюжету, а мать умрёт через 4 месяца после того, как вскормит дитя. Кости, найденные в коробке под деревом, придумал я. И виртуальную подружку придумал я. Я хотел развить идею [беглой репликантки] Прис, которая была в первом фильме необычайно сексуальной, не так ли? Ридли Скотт

Нельзя отрицать заслуги Ридли Скотта в создании культовой фантастической картины, однако некоторые его слова звучат довольно своеобразно. Скажем, режиссёр Дени Вильнёв говорил, что не собирается раскрывать тайну, репликант ли Рик Декард, а вот сам Скотт описывает всё именно с этой точки зрения. Да, в первом фильме хватало намёков, но только в режиссёрской версии.

И от этого немного жаль, что режиссёрской версии сиквела мы так и не увидим.