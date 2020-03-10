В рамках пресс-тура «Побега из Претории» журналисты HuffPost задали Дэниэлу Рэдклиффу животрепещущий вопрос, который наверняка приходил в голову многим из вас после просмотра фильма «Гарри Поттер и Философский камень». Каким образом профессор Квиррелл спал с Волан-де-Мортом на затылке?
Похоже, актер об этом никогда не задумывался, а потому поначалу немного растерялся.
Простите, что? Как он спал ночью? Я бы сказал, что самое практичное решение — лежать на боку. Если только Волан-де-Морту не нужно дышать, в чем я не уверен. Или, вероятно, можно спать на спине, воздух же все равно циркулирует. Полагаю, Волан-де-Морт смог бы выжить за счет подачи воздуха с передней части головы Иэна Харта.
Напомним, Квиринус Квиррелл — преподаватель Защиты от Темных искусств, в которого вселился Тот-Кого-Нельзя-Называть. Его роль исполнил английский актер Иэн Харт, который тоже сыграл в «Побеге из Претории».
«Побег из Претории» выйдет в российский прокат 2 апреля.
Читайте также
Дэниэл Рэдклифф не будет сниматься в «Лунном рыцаре» — слухи оказались неверны
При этом актер не против присоединиться к какой-нибудь крупной франшизе.
Комментарии (Правила дискуссии)