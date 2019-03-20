20 марта на конференции GDC 2019 компания Epic Games Store объявила будущие эксклюзивы своего магазина. Среди прочего, издатель выпустит впервые на ПК три эксклюзива с PlayStation — Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls и Heavy Rain.

Пока неизвестно, когда именно игры доберутся до релиза (уточняется, что в этом году) на новой платформе, однако у них уже есть страницы в магазине, где можно изучить системные требования — например, у новинки Detroit.

Кроме того, издатель объявил весь список игр, которые станут временными эксклюзивами EGS. Среди них и несколько фантастических тайтлов, вошедших в наш список самых ожидаемых проектов года:

экшен от третьего лица Control от студии Remedy (Max Payne, Alan Wake и Quantum Break);

лавкрафтианский детектив The Sinking City от Frogwares (квесты про Шерлока Холмса);

НФ-экшен The Outer Worlds от Obsidian (Neverwinter Nights, Fallout: New Vegas; выйдет и в Microsoft Store)

Со всеми списком и описанием эксклюзивов можно ознакомиться на сайте магазина.

Ранее стало известно, что на год эксклюзивом EGS станет и тактический экшен Phoenix Point от создателя X-COM.

Стоит отметить, что речь идёт про временную эксклюзивность — через год игры появятся и в Steam.