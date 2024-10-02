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Devolver Digital создала лейбл для издания игр по фильмам, комиксам и сериалам
Андрей Квасков
2 октября 14:50
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Компания Devolver Digital объявила о создании лейбла Big Fan Games, который займется изданием игр по мотивам различных фильмов, сериалов и комиксов.

В состав команды входят ветераны игровой индустрии и кинематографа — они помогут независимым разработчикам исследовать популярные миры «новыми и неожиданными способами» и вдохнуть новую жизнь в любимые вселенные.

Среди компаний-партнеров Big Fan Games уже числятся Disney, Dark Horse Comics, HBO и Rebellion, а в портфолио лейбла входят уже вышедшие Hellboy Web of Wyrd, Reigns: Game of Thrones и John Wick Hex.

Сейчас Big Fan Games занята сразу несколькими проектами, об одном из которых станет известно до конца 2024 года.

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Андрей Квасков
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