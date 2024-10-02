Devolver Digital создала лейбл для издания игр по фильмам, комиксам и сериалам





разработчикам исследовать популярные миры «новыми и неожиданными способами» и вдохнуть новую жизнь в любимые вселенные.



Среди компаний-партнеров Big Fan Games уже числятся Disney, Dark Horse Comics, HBO и Rebellion, а в портфолио лейбла входят уже вышедшие Hellboy Web of Wyrd, Reigns: Game of Thrones и John Wick Hex. В состав команды входят ветераны игровой индустрии и кинематографа — они помогут независимым





Сейчас Big Fan Games занята сразу несколькими проектами, об одном из которых станет известно до конца 2024 года.

Компания Devolver Digital объявила о создании лейбла Big Fan Games, который займется изданием игр по мотивам различных фильмов, сериалов и комиксов.