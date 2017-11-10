В ворохе грандиозных новостей о «Звёздных войнах» едва не потеряли любопытный анонс. Студия Disney готовит анимационный сериал во вселенной «Корпорация монстров». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Как и сериал с живыми актёрами по «Звёздным войнам», проект по «Корпорации монстров» тоже будет приурочен к запуску стримингового сервиса от Disney в 2019 году. Студия планирует перенести в сервис все свои произведения, начиная от детских передач и классических мультфильмов и заканчивая фильмами Киновселенной Marvel, «Звёздных войн» и сериалами Marvel/Netflix. THR сообщает, что компания не планирует стать полноценным конкурентом Netflix, но хочет занять определённую долю на рынке.

Подробности сюжета пока остаются в секрете.

«Корпорация монстров» — полнометражный анимационный фильм 2001 года производства Disney и Pixar. В нём рассказывалось о параллельном мире, в котором обитают монстры. Источником энергии в домах созданий служит… человеческий страх. Его добывают с помощью дверей-порталов — монстры проникают в детские спальни и пугают маленьких детей. Но всё меняется, когда в мир монстров попадает девочка Бу. В 2013 году в прокат вышел «Университет монстров» — приквел, действие которого разворачивается вокруг молодых Салли и Майка, которые поступили на страшильный факультет.

Читайте также Disney анонсировали новую трилогию и сериал по «Звёздным войнам» Подробностей почти не сообщается. Известно лишь, что новые картины не будут связаны с семьёй Скайуокеров.