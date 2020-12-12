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    Новости

    Disney обновила расписание — нас ждут приквел «Короля Льва» и история Базза Лайтера!

    12 декабря 2020
    Кот-император
    12.12.2020
    868
    2 минуты на чтение
    Disney обновила расписание релизов — нас ждёт приквел «Короля Льва» и история Базза Лайтера!

    После большой презентации на дне инвестора Disney обновила даты некоторых кинотеатральных проектов, причём речь как об уже известных, так и об анонсированных.

    Lucasfilm

    • Новый «Индиана Джонс». Начался препродакшен, режиссёром выступает Джеймс Мэнголд («Форд против Феррари», «Логан»), Харрисон Форд в деле. Выход намечен на 2022-й.
    • Star Wars: Rogue Squadron. Снимает Пэтти Дженкис (обе «Чудо-женщины»). Первый полнометражный фильм по «Звёздным войнам» после IX эпизода, обещают перенести историю «в будущее далёкой галактики». В планах на декабрь 2023-го.

    Сама Пэтти Дженкис рассказала, что её отец служил пилотом, а потому для неё честь снять нечто подобное.

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    Собираем детали в реальном времени.

    Фильмы Walt Disney

    • «Круиз по джунглям». Многострадальное приключение со Скалой и Эмили Блант запланировано на июль 2021-го.
    • Приквел «Короля Льва». Ныне на этапе разработки, снимать будет Барри Дженкинс, а музыку снова напишет Ханс Циммер. Без даты.
    • «Русалочка». Вдохновлена анимационным фильмом 1989 года, постановщик — Роб Маршалл. На главной роли Холли Бэйли, озвучивают Аквафина, Дэвид Диггс, Джейкоб Тремблей, Хавьер Бардем и Мелисса Маккарти. Без даты.
    • «Круэлла». Картина расскажет историю знаменитой злодейки, которую играет Эмма Стоун. Ставит Крейг Гиллеспи. Выходит когда-то в 2021-м.

    Анимация Walt Disney

    • «Райя и последний дракон». Анимационное ориентальное приключение от Дона Холла и Карлоса Лопеса Эстрады. Релиз одновременно в кинотеатрах и на платформе Disney+ 5 марта 2021 года.
    • Encanto. Волшебное приключение о семье Мадригалов. У них у всех есть свои чудесные способности, кроме юной Мирабель. Режиссёры — Байрон Ховард и Джаред Буш. Выходит 24 ноября 2021-го.

    Анимация Pixar

    • «Душа». Талантливый пианист оказывается в загробном мире, где человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю. Режиссёр — Пит Доктер. В России на больших экранах выходит 21 января 2021-го, на Disney+ — уже 25 декабря.
    • Burrow. Короткометражка про юную крольчиху, которая решается создать нору своей мечты, несмотря на то, что она и понятия не имеет, как и что делать. Прикреплена к релизу мультфильма «Душа».
    • «Лука». Приключение о дружбе двух приятелей — мальчика по имени Лука из приморского городка и его лучшего друга. Одна проблема — за обликом ребёнка скрывается морской монстр из глубин лагуны. Режиссёр — Энрико Касароса. Выходит в июне 2021-го.
    • Turning Red. О девочке Мей Ли, которая, с одной стороны, пытается оставаться прилежной и послушной маминой дочкой, а с другой, старается справиться с хаосом подросткового возраста. И всякий раз, когда она волнуется, то моментально превращается в гигантскую красную панду! Снимает Доми Ши, в прокате с марта 2022-го.
    • «Лайтер». Научно-фантастическое приключение про молодого летчика-испытателя Базза Лайтера, который стал космическим рейнджером и лицом тех самых игрушек. Режиссёром выступит Энгус МакЛей. Озвучит Лайтера Крис Эванс.

    Супергероика Marvel

    Тут только даты, без описания. Никаких релизов на Disney+.

    • «Чёрная вдова» — 7 мая 2021-го.
    • «Шан-Чи и легенда Десяти колец» — 9 июля 2021-го.
    • «Вечные» — 5 ноября 2021-го.
    • «Доктор Стрендж в Мультивселенной Безумия» — 25 марта 2022-го.
    • «Тор: Любовь и гром» — 6 мая 2022-го.
    • «Чёрная пантера 2» — 8 июля 2022-го.
    • «Капитан Марвел 2» — 11 ноября 2022-го.

    Без точных дат остаются «Блейд», «Человек-муравей и Оса: Квантумания» и «Фантастическая четвёрка». А «Стражи галактики. Часть 3» выйдет когда-то в 2023-м.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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