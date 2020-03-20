Disney объявила, что она отказывается на неопределенный срок от отчетов о кассовых сборах, так как в США из-за пандемии коронавируса была закрыта большая часть кинотеатров.

Учитывая огромное количество закрытых кинотеатров, Disney временно откажется от кассовых отчетов. Мы желаем вам и вашим семьям всего наилучшего в этот непростой период. И, пожалуйста, будьте осторожны.

По словам журналистов Deadline, в связи с этим аналитики больше не смогут составлять топы. На данный момент индустрия развлечений находится «в глубоком потрясении», а «отключение» кинокомпании номер один — ужасный сигнал.

Сейчас в Америке не работает 4933 кинотеатра, что составляет примерно 96% от кассовых сборов. В десяти странах, среди которых Бразилия, Чехия и Япония, кинотеатры закрыты частично. А в девяти странах вроде России, Исландии и Швеции введены ограничения на количество зрителей. А остальной мир закрыт полностью, включая такие крупные рынки, как Франция, Германия, Италия и Испания. Не исключено, что уже на выходных в Китае откроются кинотеатры. Однако пока там будут показывать только местное кино.

В 2019 году Disney заработала 11 миллиардов долларов, не считая доход Fox. Даже если в ближайшие месяцы ситуация стабилизируется, вряд ли кинокомпания даже близко приблизится к этому результату.