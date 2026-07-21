Disney+ работает над сериалом «Загробная жизнь с Арчи»

Стриминговый сервис Disney+ дал «зеленый свет» сериалу по мотивам комикса «Загробная жизнь с Арчи».
По сюжету в американском городке Ривердейл начинается зомби-апокалипсис из-за неправильного использования заклинания одной юной ведьмы по имени Сабрина. Однако пока неизвестно, вернется ли Кирнан Шипка к своей роли.
Шоураннером и исполнительным продюсером выступит сам Роберто Агирре-Сакаса, который работал над сценарием оригинального комикса.
Это был комикс, с которого все началось. До «Ривердейла» и «Леденящих душу приключений Сабрины» была «Загробная жизнь с Арчи».
Премьера состоится осенью 2027 года.
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