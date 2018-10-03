Студия Disney запустила в производство полнометражный ремейк мультфильма «Лило и Стич», рассказывающего о дружбе маленькой девочки и опасного инопланетного научного эксперимента 626.

Продюсерами нового проекта стали Дэн Лин и Джонатан Эйрих, которые сейчас занимаются производством фильма «Алладин». Сценарий к картине напишет Майк Ван Вейс («Скрюченный человек»). В адаптации будут задействованы как реальные актёры, так и CGI.

Пока неясно, будет ли фильм выпущен для проката к кинотеатрах или просто пополнит библиотеку стримингового сервиса Disney. Дата премьеры неизвестна.