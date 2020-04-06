Disney анонсировала новый анимационный сериал At Home With Olaf («Дома с Олафом»), в центре внимания которого оживший снеговик из «Холодного сердца».

Похоже, он будет состоять из 20 коротких эпизодов. Студия уже выложила первую серию под названием Fun With Snow («Веселье со снегом») — она длится всего 42 секунды.

В ней Олаф бросает снежки и смеется. Больше ничего не происходит.

Любопытно, что над шоу работали всего два человека из дома — аниматор Disney Хайрам Осмонд и актер озвучки Джош Гэд.

Компания не рассказала, как часто будут выходить новые серии. Но, скорее всего, она будет выкладывать их каждую неделю по понедельникам.