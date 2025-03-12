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Джордж Мартин хотел бы, чтобы «Ветра зимы» вышли быстрее. Мы тоже...

Дмитрий Кинский
12 марта 12:57
197
1 минута на чтение
Джордж Мартин в одном из интервью заверил фанатов, что намерен довести многострадальные «Ветра зимы» до конца.
Писатель отметил, что работа над романом идет довольно хорошо. Но он хотел бы, чтобы книга вышла быстрее.
Джордж Мартин
Я должен закончить книгу. Это единственное, что я полностью контролирую. Нет никаких ограничений в бюджете. Нет студийных руководителей, которым я должен угодить. Или писателей с другими взглядами. Книги — это то, что я собираюсь делать.
Последняя книга в серии «Песнь льда и пламени» под названием «Танец драконов» вышла в 2011 году.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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