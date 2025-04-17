Джордж Мартин назвал «Ветра зимы» проклятьем

Джордж Мартин в одном из интервью назвал многострадальные «Ветра зимы» проклятьем своей жизни.
По словам писателя, роман задержался уже на 13 лет. Он продолжает работать над книгой, но периодически ему приходится отвлекаться на другие проекты.
При этом сторонние дела занимают не так много времени, как считают фанаты.
Когда я открываю книжный магазин, люди говорят: «Лучше бы он писал "Ветра зимы"». Но я не работаю в этом магазине. Я владелец, я нанял персонал. Там много моих книг с автографами, но я не стою за кассой.
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