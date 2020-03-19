Beamdog объявил дату выхода следующего большого сюжетного приключения для переиздания классической Neverwinter Nights. Модуль о событиях в городе дьяволов Dark Dreams of Furiae будет доступен с 24 марта в Steam.

Его действие развернётся в городе Furiae (отсылает к эриниям — богиням мести из древнегреческой мифологии, образ которых лёг в облик дьявольских противников в D&D), которым заправляют законопослушно-злые дьяволы и тираны. Они контролируют умы и волю жителей города. Однако вскоре в поселении появляется новая магическая субстанция, worldwine (что-то вроде «вина мира»), которая смертельна для дьяволов и сводит с ума смертных. Игрок берёт на себя роль одного из жителя Furiae, которому предстоит найти применение этой субстанции — например, одолеть репрессивный режим или подавить любые восстания?

В числе особенностей авторы называют:

10 часов геймплея;

соло и кооперативный режимы;

оригинальный саундтрек;

развитие героя с 5 по 8 уровни;

влияние времени, циклы дня и ночи, последствия выборов;

сеттинг, основанный на книге правил Planescape;

связь с официальным приключением Baldur’s Gate: Descent into Avernus.

Вот несколько скриншотов: