Beamdog объявил дату выхода следующего большого сюжетного приключения для переиздания классической Neverwinter Nights. Модуль о событиях в городе дьяволов Dark Dreams of Furiae будет доступен с 24 марта в Steam.
Его действие развернётся в городе Furiae (отсылает к эриниям — богиням мести из древнегреческой мифологии, образ которых лёг в облик дьявольских противников в D&D), которым заправляют законопослушно-злые дьяволы и тираны. Они контролируют умы и волю жителей города. Однако вскоре в поселении появляется новая магическая субстанция, worldwine (что-то вроде «вина мира»), которая смертельна для дьяволов и сводит с ума смертных. Игрок берёт на себя роль одного из жителя Furiae, которому предстоит найти применение этой субстанции — например, одолеть репрессивный режим или подавить любые восстания?
В числе особенностей авторы называют:
- 10 часов геймплея;
- соло и кооперативный режимы;
- оригинальный саундтрек;
- развитие героя с 5 по 8 уровни;
- влияние времени, циклы дня и ночи, последствия выборов;
- сеттинг, основанный на книге правил Planescape;
- связь с официальным приключением Baldur’s Gate: Descent into Avernus.
Вот несколько скриншотов:
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