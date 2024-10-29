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Добро пожаловать на «Игрокон 2025»!

Дмитрий Кинский
20 ноября 14:23
133
4 минуты на чтение
Масштабный фестиваль настольных игр, увлечений и гик-культуры «Игрокон» возвращается 7, 8 и 9 марта 2025 года.
Это яркое и запоминающееся событие для настольщиков, геймеров, создателей игр, косплееров, художников, любителей комиксов и книг, поклонников кино и сериалов, фанатов азиатской культуры.
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Гостей фестиваля ждут более 1000 настольных игр со всего мира, турниры, призы, презентации новинок, активности по отечественной ККИ «Берсерк», лекторий, ярмарка, косплей-шоу, розыгрыши, интерактивные фотозоны, «гигантские настолки», детская площадка, а также встречи с авторами и не только.
В новом для фестиваля видеоигровом пространстве организаторы объединят разработчиков, художников, геймдизайнеров, геймеров и фанатов игровой индустрии. В зоне видеоигр можно будет в числе первых опробовать грядущие релизы, а также поучаствовать в конкурсах и других активностях.
А еще планируются тематические зоны по аниме, комиксам, фильмам, сериалам и другим гик-развлечениям.
Когда: «Игрокон» пройдет 7, 8 и 9 марта 2025 года.
Где: «Крокус Экспо», Международная ул., 16, Красногорск, Московская область

Большая игротека

Здесь можно погрузиться в мир настольных игр с головой, попробовать интересные новинки и вернуться к любимой классике. Опытные игромастеры помогут подобрать настолку, разобраться в правилах и собрать компанию для партии.
Планируются зоны и с другими настольными направлениями.

  1. Варгеймы: здесь можно сыграть в одну или несколько партий в Warhammer 40,000, BattleTech, Malifaux, Bushido и другие понравившиеся военно-тактические игры.

  2. Коллекционные карточные игры (ККИ): здесь пройдёт игротека серии ККИ «Берсерк», где можно познакомиться с этим жанром или проверить свою колоду в игре с давними фанатами.

  3. Настольные ролевые игры (НРИ): можно будет познакомиться с разными НРИ-системами и выбрать фантастический мир, в котором вы сами напишете историю своего персонажа. 

Также можно будет поиграть в увеличенные в несколько раз «Каркассон» или «Черепашьи бега», которые наверняка порадуют тех, кто мечтал оказаться на игровом поле любимой классики.
Для маленьких гостей подготовят отдельную игротеку с детскими играми, рассчитанными на разный возраст.

Конкурс авторов

На конвенте состоится финальный этап конкурса авторов настольных игр. Победители получат возможность выпустить свой проект под эгидой издательства Hobby World.

Турниры

Здесь можно вступить в состязание с опытными настольщиками и показать своё мастерство в партии за любимой игрой. Без призов дело, конечно, не обойдется.

Зона с видеоиграми и другими увлечениями

На «Игроконе 2025» видеоиграм уделят особое внимание — появится отдельное пространство, которое объединит разработчиков, геймдизайнеров, художников и геймеров.  
Отечественные студии устроят открытое бета-тестирование своих проектов, а зарубежные команды презентуют свои новинки. 
В зоне акселератора IndieGO всем желающим расскажут об успешных играх российских инди-разработчиков.
Кроме того, посетителей ждут тематические зоны по аниме, комиксам, фильмам, сериалам и другим гик-развлечениям.

Шоу-программа

Все три дня посетителей ждет плотная развлекательная программа. Пройдут выступления косплееров, перевоплотившихся в героев из игр, аниме и сериалов. А в конце косплей-дефиле члены жюри выберут того, кому удалось создать лучший костюм и отразить суть своего персонажа.
Здесь можно познакомиться с яркими хедлайнерами фестиваля вживую — звёздами и знаковыми людьми из гик-индустрии. А также взять автографы у любимых авторов, художников и других известных гостей.

Лекторий

На конвенте представят большую программу выступлений от известных игровых разработчиков, книжных авторов, комиксистов и экспертов в гик-культуре. 

Фотозоны

В просторных фотозонах можно сделать яркие фотографии с косплеерами, чтобы оставить тёплые воспоминания об «Игроконе 2025».

Маркет и эксклюзивный мерч

На конвенте можно будет купить настольные игры, уникальные аксессуары от талантливых крафтеров, комиксы, книги и многое другое. Авторы и издательства представят новинки, которые вы сможете приобрести в числе первых.
А ещё обязательно загляните в магазин эксклюзивного мерча фестиваля «Игрокон»!

Аллея художников

Множество художников расскажут о своём творчестве и привезут на «Игрокон» свой авторский мерч: плакаты, открытки, брелоки, акриловые стенды и многое другое.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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