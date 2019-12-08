Дорогие друзья, есть три миллиона — показываем постер!

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Наша крауд-кампания за 11 дней до конца преодолела рубеж в три миллиона рублей — а всего в ней поучаствовали 734 человека. Спасибо вам за поддержку!

Как и планировали, показываем черновик календаря от Александра Ремизова, который теперь получат все подписчики.

Дорогие друзья, есть три миллиона — показываем постер! 1

А вот так календарь выглядел в прошлом году:

Дорогие друзья, есть три миллиона — показываем постер! 2

Напомним, что мы планируем доставить все бонусы вместе с одним из первых номеров.

Наша следующая сверхцель — 5 038 821 рубль. Набрав эту сумму, мы побъем рекорд краудфандинга среди российских печатных СМИ — который сами же и поставили в прошлом году. Выглядит внушительно, но с вашей помощью мы можем это осилить. Попробуем?

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