Осталось две недели нашей крауд-кампании! Поможете выбрать надпись для закладки?

О нас
0 минут на чтение

С момента запуска мы собрали 2,85 миллиона рублей; в нашей кампании поучаствовало 692 человека. Спасибо вам!

Мы уже показывали вам закладку с иллюстрациями Александра Ремизова — с подводным городом и взлетающими ракетами.

Осталось две недели нашей крауд-кампании! Поможете выбрать надпись для закладки? 1

И теперь мы хотим спросить у вас: какие надписи вы бы хотели на ней увидеть? Может, нам стоит разместить на закладке цитату из книги? Или крылатую фразу? Или даже мем? Предлагайте свои идеи в комментариях!

А до следующей сверхцели — трёх миллионов — осталось меньше 150 тысяч. Когда мы её достигнем, мы покажем вам дизайн постера с календарём, который получат все подписчики вместе с первым заказанным номером.

Поможете разблокировать сверхцель за выходные? Присоединятесь! И обязательно делитесь ссылкой с друзьями!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.