Осталось две недели нашей крауд-кампании! Поможете выбрать надпись для закладки?

С момента запуска мы собрали 2,85 миллиона рублей; в нашей кампании поучаствовало 692 человека. Спасибо вам!

Мы уже показывали вам закладку с иллюстрациями Александра Ремизова — с подводным городом и взлетающими ракетами.

И теперь мы хотим спросить у вас: какие надписи вы бы хотели на ней увидеть? Может, нам стоит разместить на закладке цитату из книги? Или крылатую фразу? Или даже мем? Предлагайте свои идеи в комментариях!

А до следующей сверхцели — трёх миллионов — осталось меньше 150 тысяч. Когда мы её достигнем, мы покажем вам дизайн постера с календарём, который получат все подписчики вместе с первым заказанным номером.

Поможете разблокировать сверхцель за выходные? Присоединятесь! И обязательно делитесь ссылкой с друзьями!