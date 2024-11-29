Сериал «Дюна: Пророчество» продлен на второй сезон





Сейчас средняя оценка сериала на IMDb составляет 7,3 балла, а на Rotten Tomatoes — 70% одобрения от критиков и 65% от зрителей. Шоу встретили сдержанно — критики назвали его «Игрой престолов» в космосе, хотя история может показаться затянутой.





События «Дюны: Пророчество» разворачиваются за 10 тысяч лет до событий оригинальной картины, а в центре сюжета выступают сестры Харконнен, которые основывают Бене Гессерит.







Первый сезон состоит из шести эпизодов. Последний выйдет в 23 декабря.