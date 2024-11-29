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Новости

Сериал «Дюна: Пророчество» продлен на второй сезон

Андрей Квасков
20 декабря 12:56
583
1 минута на чтение
Deadline сообщило, что в HBO приняли решение продлить сериал «Дюна: Пророчество» на второй сезон еще до окончания первого.

Шоу встретили сдержанно — критики назвали его «Игрой престолов» в космосе, хотя история может показаться затянутой. Сейчас средняя оценка сериала на IMDb составляет 7,3 балла, а на Rotten Tomatoes — 70% одобрения от критиков и 65% от зрителей.

События «Дюны: Пророчество» разворачиваются за 10 тысяч лет до событий оригинальной картины, а в центре сюжета выступают сестры Харконнен, которые основывают Бене Гессерит.

Первый сезон состоит из шести эпизодов. Последний выйдет в 23 декабря.

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Андрей Квасков
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осталось:21день
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