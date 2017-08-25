«Чудо-женщина» стала самым кассовым фильмом про супергероиню за всю историю, но не все отнеслись к её успеху радостно. Джеймс Кэмерон в интервью для The Guardian поделился своими впечатлениями от картины и сказал, что не разделяет всеобщего ажиотажа.

Она просто объективированная икона, а мужской Голливуд продолжает делать свою работу так, как делал. Я не говорю, что мне не нравится фильм, но для меня это шаг назад. Сара Коннор не была красавицей, она была сильной, у неё были проблемы, она была ужасной матерью, но она заработала любовь зрителей благодаря своей отваге. Для меня это очевидно. Я имею в виду, половина аудитории — женщины! Режиссёр Джеймс Кэмерон

Режиссёр «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс в своём твиттере ответила на критику Кэмерона.

Неспособность Джеймса Кэмерона понять, что «Чудо-женщина» значит для всех женщин в мире, не удивляет: хоть он и великий режиссер, он не женщина. Сильные женщины — это прекрасно. Я ценю его похвалу моему фильму «Монстр» за то, как мы изобразили сильную измученную женщину. Но если женщина обязана быть жёсткой, суровой и измученной, чтобы считаться сильной, если у нас нет свободы быть многогранными и прославлять образ сильной, но привлекательной и любящей женщины, мы далеко не уйдём. Я верю, что женщины могут и должны быть КЕМ УГОДНО, как и мужчины. Нет правильного или неправильного изображения сильной женщины. И огромная женская аудитория, которая принесла фильму успех, вправе сама выбирать свои идеалы прогресса.

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