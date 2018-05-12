Пару дней назад, 10 мая, всех поклонников фантастических сериалов ошеломила печальная новость — канал Syfy решил не продлевать сериал «Пространство» по мотивам одноимённого книжного цикла на четвёртый сезон. Велика вероятность, что фанаты не увидят адаптацию следующих книг.

Впрочем, Джеймс Кори, автор цикла, не унывает. Дэниэл Абрахам и Тай Фрэнк (это они скрываются за творческим псевдонимом) обещают, что как только увидит свет последний роман серии — а это, скорее всего, случится в следующем году — они возьмутся за новую фантастическую трилогию. Никаких подробностей о новых книгах нет, известно лишь, что сюжет развернётся в новом вымышленном мире. Трилогия выйдет в издательстве Orbit, c которого начался творческий путь дуэта.

Orbit — это место, с которого действительно начал Джеймс Кори. Я очень рад, что у нас будет ещё один проект, который уже заявлен в очереди после «Пространства». Дэниел Абрахам

В пресс-релизе отмечается, что новая трилогия будет вдохновлена «Золотым веком фантастики» в духе романов «Дюна» и «Левая рука Тьмы». По словам Абрахама, читателей ждёт грандиозная зрелищная космическая опера далёкого будущего, в котором по-прежнему в центре внимания окажется сложная человеческая природа.