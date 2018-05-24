Писатель и сценарист Джордж Мартин, известный по популярному фэнтезийному циклу «Песнь льда и пламени», выступит в качестве продюсера нового анимационного фильма Warner Bros. Animation Group. Студия планирует экранизировать рассказ Мартина «Ледяной дракон», сообщает The Hollywood Reporter.

Издание сообщает, что писатель может быть напишет сценарий к мультфильму, но пока это не подтверждено. Как бы там ни было, даже его участие в качестве продюсера пугает поклонников, которые ждут от Мартина завершения цикла.

Завязка рассказа немного напоминает мир «Песни льда и пламени». Действие сюжета разворачивается в фэнтезийном мире, в котором наступает холодная-холодная зима. В центре повествования — девочка по имени Адара, которая обнаруживает в себе связь с одним из мифических ледяных драконов. Мир в опасности — другая порода драконов нападает на поселения, и лишь маленькая девочка и величественный дракон могут остановить захватчиков.

Одно время существовала фанатская теория, что действие «Ледяного дракона» разворачивается в мире «Песни льда и пламени», но это не так. Рассказ был написал ещё до выхода «Игры престолов», первой книги цикла. Позже писатель сам опроверг эту занятную теорию.

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Кот-редактор
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