Джозеф Моул («Игра престолов») сыграет главного антагониста в сериале по «Властелину колец» от Amazon. Сама компания пока никак не прокомментировала эту информацию.

Как пишет Deadline, он появится в трёх сезонах. Герой Моула будет противостоять Белдору (Уилл Поултер) и Тире (Маркелла Кавена). Его персонажа будут звать Орен, другие подробности пока неизвестны.

Действие шоу развернётся во время Второй эпохи Средиземья. Вторая эпоха началась после изгнания Моргота в Пустоту Властелином Запада. Во многом она посвящена Нуменору, а также росту влияния Саурона в Средиземье и созданию тех самых Колец Власти.

Первый сезон шоу, по данным СМИ, будет самым длинным среди оригинальных проектов Amazon— в нём будет 20 эпизодов. Две первые серии поставит Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2», «Голос монстра»). Ориентировочно сериал стартует в 2021 году.