Ubisoft в этом году показали, пожалуй, главный трейлер всей конференции — продолжение дорогой сердцу адвенчуры Beyond Good and Evil 2. Все прочие анонсы рискуют просто-напросто затеряться в её тени. Однако многие из них вполне стоят того, чтобы с ними как минимум ознакомиться.

Beyond Good and Evil 2

Beyond Good and Evil — фантастическая приключенческая игра, вышедшая в далёком 2003 году. В центре сюжета — история девушки Джейд, которая подрабатывала фотографом и помогала свину дяде Пей’джу. Мир игры видами и персонажами напоминал красивую диснеевскую сказку. Для многих поклонников этот анонс оказался сродни новости о выходе Half-Life III, который теперь никто уже и не ждёт.

Продолжение анонсировали в 2008 году, но с тех пор об игре ничего не было слышно. По всей видимости, Beyond Good and Evil 2 не имеет с оригиналом почти ничего общего. Не совсем понятно, чего стоит ждать от анонса и кинематогарфического трейлера. Вероятно, действие игры развернётся до событий оригинальной истории и за Джейд мы уже поиграть не сможем. Мир теперь выглядит совсем не сказочно и наоборот, стал мрачным. В первой части мы ловко орудовали фотокамерой, но вряд ли разработчики решатся провернуть этот фокус вновь.

Анонс вызывает лёгкий скепсис, но надежда будет жить до конца.

Far Cry 5

Пятая часть популярной экшен-серии взяла курс на необычный сеттинг и непривычного злодея. Действие игры развернётся в штате Монтана, где игроку придётся столкнуться с последователями религиозного культа Врата Эдема. Ubisoft впервые в серии решили сделать противниками не абстрактных террористов, а привычных жителей Америки, которые стали настоящими фанатиками. У злодеев очень извращённое понимание религии, и под её знамёнами они готовят свою армию к грядущему Концу света.

Из прошлых частей в игру перекочует приручение диких животных, элементы крафта, исследование местности и так далее. Но будет и несколько нововведений. Скажем, в новом трейлере нам показали, как можно будет командовать своими напарниками и вести сражения на самолётах.

Игра поступит в продажу 27 февраля 2018 года.

Skull & Bones

Ещё одна новинка для поклонников «Пиратов Карибского моря» — игра-сервис Skull & Bones про пиратские битвы на парусных кораблях. Создатели явно вдохновлялись Assassin’s Creed IV: Black Flag, только выкинули ассасинов.

Игроки смогут разными способами кастомизировать свои корабли: от деталей внешнего вида до пушек с парусами. В игре планируется несколько режимов, среди которых будет и чисто «пиратский» — вывезти как можно больше золота с поля боя. Подробностей о геймплее пока нет, но, судя по всему, Skull & Bones позволит игрокам как вести дела в «общем океане», так и вступать в «локальные» стычки с другими командами.

Даты выхода пока нет.

Starlink: Battle for Atlas

Пожалуй, самый необычный анонс из всего блока презентаций. Ubisoft решили сделать свою космическую аркаду с необычными звездолётами и обязательными перестрелками. При этом разработчики с помощью технологии Smart Building сделали большой упор на взаимодействие игры с реальными пластмассовыми игрушками. Если вы поменяете своей модели оружие, то она «на лету» изменится и в игре.

По видимому, эта технология станет краеугольным камнем всего проекта. Предыстория же выглядит безыдейно и напоминает абсолютно любую космическую фантастику. Если проект не сможет похвастать интересным геймплеем, то дело обернётся никому не нужной игрой с единственной интересной особенностью.

Посмотреть, что из этого получится, мы сможем лишь осенью 2018 года.

Transference

Элайджа Вуд (Фродо из «Властелина колец») представил новый проект в формате виртуальной реальности. Ubisoft здраво решили, что привычные игры типа Doom или Fallout не слишком подходят для VR-очков, ирешили разработать совершенно иной подход.

Трейлер выглядит как отрывок из какого-то психологического триллера или новой серии «Чёрного зеркала». По всей видимости игроков ждёт что-то необычное и интригующее, но пока что совершенное непонятное.