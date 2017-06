12 июня в рамках E3 прошла презентация PC Gaming Show, на которой анонсировали несколько интригующих дополнений, показали пару красивых инди-проектов и представили ремейк классической стратегии Age of Empires.

XCOM 2 — War of the Chosen

Тактическая игра о войне с пришельцами получила большое дополнение. Игроки бросят вызов новой расе инопланетян, которых называют «избранными» (chosen). Чтобы уравнять баланс сил, разработчики дали игрокам несколько новых классов. Новая сюжетная линия расскажет о конфликте с «избранными» и покажет ещё один вид противников — «заблудшие». Эти твари внешне напоминают зомби и почти всегда передвигаются группами. Они будут атаковать как людей, так и инопланетян.

Дополнение War of the Chosen станет доступно на PC, PS4 и Xbox One 29 августа.

Battletech

Студия Hairbrained, подарившая нам три изометрические RPG серии Shadowrun, делает пошаговую стратегию по вселенной гигантских роботов Battletech. Новая игра будет посвящена тактическим сражениям. В одиночной кампании игрок получит в своё распоряжение полноценную базу, на которой будет готовить пилотов и роботов, а в многопользовательском режиме можно будет сразу кидаться в бой.

К сожалению, сами сражения роботов в трейлере так и не продемонстрировали. Дата выхода игры пока неизвестна.

Mount & Blade 2: Bannerlord

Отличная новость для поклонников средневековых баталий. На презентации наконец-то показали геймплейный трейлер второй части Mount & Blade. Почти каждая сцена в трейлере выглядит как настоящее побоище из какого-нибудь исторического фильма. Дата выхода пока не называется.

Total War: Warhammer II

Первая часть глобальной фэнтезийной стратегии Total War: Warhammer, основанной на знаменитой вселенной от Games Workshop, вышла в прошлом году. Во второй части нас ждёт четыре новые расы, а народы из первой части выйдут не сразу, а чуть позже с бесплатным обновлением.

Игра выйдет уже 27 сентября, а пока полюбуйтесь сражением высших эльфов с людоящерами.

