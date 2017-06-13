XCOM 2 — War of the Chosen
Тактическая игра о войне с пришельцами получила большое дополнение. Игроки бросят вызов новой расе инопланетян, которых называют «избранными» (chosen). Чтобы уравнять баланс сил, разработчики дали игрокам несколько новых классов. Новая сюжетная линия расскажет о конфликте с «избранными» и покажет ещё один вид противников — «заблудшие». Эти твари внешне напоминают зомби и почти всегда передвигаются группами. Они будут атаковать как людей, так и инопланетян.
Дополнение War of the Chosen станет доступно на PC, PS4 и Xbox One 29 августа.
Battletech
Студия Hairbrained, подарившая нам три изометрические RPG серии Shadowrun, делает пошаговую стратегию по вселенной гигантских роботов Battletech. Новая игра будет посвящена тактическим сражениям. В одиночной кампании игрок получит в своё распоряжение полноценную базу, на которой будет готовить пилотов и роботов, а в многопользовательском режиме можно будет сразу кидаться в бой.
К сожалению, сами сражения роботов в трейлере так и не продемонстрировали. Дата выхода игры пока неизвестна.
Mount & Blade 2: Bannerlord
Отличная новость для поклонников средневековых баталий. На презентации наконец-то показали геймплейный трейлер второй части Mount & Blade. Почти каждая сцена в трейлере выглядит как настоящее побоище из какого-нибудь исторического фильма. Дата выхода пока не называется.
Total War: Warhammer II
Первая часть глобальной фэнтезийной стратегии Total War: Warhammer, основанной на знаменитой вселенной от Games Workshop, вышла в прошлом году. Во второй части нас ждёт четыре новые расы, а народы из первой части выйдут не сразу, а чуть позже с бесплатным обновлением.
Игра выйдет уже 27 сентября, а пока полюбуйтесь сражением высших эльфов с людоящерами.
Читайте также
Мир WarHammer Fantasy
Андрей Ленский рассказывает о менее известном, но не менее увлекательном «Молоте войны»