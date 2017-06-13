12 июня в рамках конференции E3 свои новые анонсы представила Bethesda. Презентация получилась краткой и лаконичной, анонсы «выстреливали» один за другим.

Wolfenstein II: The New Colossus

Продолжение одного из самых зрелищных и динамичных боевиков. Действие сиквела снова разворачивается в альтернативной вселенной, где нацистам с помощью технологического прорыва удалось захватить власть почти во всём мире. Мы опять оказываемся в шкуре Би-Джея и на этот раз пытаемся свергнуть режим, воцарившийся в Америке.

В трейлере мы видим главное отличие от первой части — теперь расстреливать нацистов и роботов можно из двух разных оружий одновременно. Перестрелки выглядят всё так же кроваво, но к ним прибавилась изрядная доля веселья и красочности.

Дата выхода — 27 октября.

The Evil Within 2

Первая часть ужастика The Evil Within в чём-то переосмыслила жанр. Несколько сюжетных поворотов полностью изменили представление о том, что за чертовщина происходит в этой игре. Тот случай, когда в игру лучше поиграть самим, чем читать отзывы.

Судя по всему, действие сиквела развернётся вокруг дочери главного героя, Себастьяна Кастелланоса. В трейлере намекают, что на самом деле она может быть жива, но нельзя исключать, что и это — очередное порождение кошмара.

От сиквела мы ждём столь же неожиданных твистов, которые нам преподнесла первая часть. Хочется, чтобы продолжение получилось не хуже, и все ошибки оригинала были учтены. Слишком свежи в памяти впечатления об Outlast 2.

Выходит в пятницу 13 октября.

Dishonored — Death of the Outsider

Как заставить игроков потратиться на дополнение? Прямо с названия пообещать им убить Чужого!

Дополнение расскажет историю Билли, помощницы Дауда. В пафосном ролике под знакомую переделку Drunke Wailor она освобождает Дауда из тюрьмы, попутно расшвыривая стражу направо и налево. Новый герой означает новые способности, и по всей видимости, одна из них связана с искусственной рукой Билли. Герои решаются на «последнюю работу» — они планируют поквитаться с Чужим, главным проявлением сверхъестественном сущности.

Похоже, что в этой части нам дадут возможность не обращать внимания на уровень хаоса в игре и позволят творить бесчинства столько сколько пожелаем.

В продаже — с 15 сентября.

Doom и Fallout в виртуальной реальности

Bethesda адаптировала два своих хита для очков виртуальной реальности. Для Doom изменения получились весьма значительными, шутер уже не выглядит таким динамичным и быстрым. Но даже в таком виде в игре всё ещё много резких скачков и переходов, которые могут вызвать головокружение и тошноту.

Fallout 4 остался практически без изменений — отличная возможность ощутить постапокалипсис практически вживую.

The Elder Scrolls Legends: Heroes of Skyrim

Карточная игра TES Legends получит дополнение с героями Скайрима. Добавить себе в колоду Ульфрика, Драконорожденного или самого Алдуина можно будет уже в конце этого месяца.