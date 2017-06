В ночь с 11 на 12 июня в рамках выставки E3 прошла конференция Microsoft. Она длилась два часа, и за это время на презентации успели рассказать новые подробности о консоли нового поколения Xbox One X и показать пачку новых трейлеров. Среди них были как и долгожданные новинки типа новой Assassin’s Creed, так и несколько сюрпризов в духе приквела Life is Strange и новой игры в серии Metro.

Игровая консоль Xbox One X

Таинственный Project Scorpio от Microsoft показал своё лицо и получил название Xbox One X — только ленивый не пошутил про XXX-версию приставки. Впрочем, технические характеристики не оставляют места шуткам: консоль содержит 12 гигабайт оперативной памяти DDR 5, общая мощность равна 7 терафлопс, система поддерживает разрешение 4к, технологию HDR. В общем, Microsoft создали достойный ответ Sony Playstation 4 Pro, и с точки зрения «железа» тут не к чему придраться.

А вот с играми повезло меньше. У игровой приставки не так уж много новинок, ради которых эту консоль хотелось бы покупать. Большая часть анонсированных игр выходит сразу на нескольких платформах. Ситуацию может исправить обратная совместимость — платформа будет поддерживать игры на Xbox, которые можно будет запустить в формате 4к.

У геймеров будет время подумать до 7 ноября, когда Xbox One X поступит в продажу. На Западе она будет продаваться по 500 долларов, а у нас — почти за 40 тысяч рублей.

Assassin’s Creed: Origins

Assassin’s Creed возвращается! Действие новой части развернётся в Древнем Египте, где, по всей видимости, и зародился орден ассасинов. Игроку предстоит взять на себя роль ассасина по имени Ба Йек, который мастерски владеет луком и умеет обращаться с дрессированным орлом. C его помощью можно будет «подсвечивать» противников и определять их уровень.

Свежим выглядит не только антураж, но и боевая система, в чём-то напоминающая Dark Souls. Вернётся и «прокачка» персонажа, развивающая способности героя. В связке с совершенно новым сеттингом, игра может стать одной из лучшей в серии.

Выход игры запланирован на 27 октября. Вот здесь можно посмотреть, что из себя представляет её геймплей.

Anthem

Anthem — новый научно-фантастический проект студии BioWare, который, по мнению пользователей, «как Andromeda, только с лицевой анимацией всё нормально». Новое детище напоминает едва ли не все значимые фантастические проекты последних лет: от MMO-шутера Destiny и до экшена в открытом мире с роботами-динозаврами Horizon: Zero Dawn.

Anthem станет игрой-сервисом — это будет очень роднить её с популярными MMORPG типа World of Warcraft. Купив игру один раз, игроки позже будут получать платные и бесплатные обновления.

В Anthem игрокам предстоит вступить в ряды наемников, исследующих мир дикой природы за пределами обжитого форта. Среди врагов будут встречаться агрессивные монстры и враждебные роботы. Игру выгодно отличают полёты а-ля «Железный человек» и глубокая кастомизация скафандра и снаряжения. Прибавьте к этому интересные сюжеты от BioWare и на выходе мы получим потенциальный хит, в который хочется верить.

Life is Strange: Before the Storm

Before the Strom — приквел популярного сериала-квеста Life is Strange, который расскажет нам историю Хлои до того, как она встретилась с Макс. По большей части в игре будут совсем другие персонажи кроме уже знакомой нам Рейчел.

Ролик выглядит интригующем, но без «изюминки», как будто создатели решили пойти ровно тем же путём: немного подростковой драмы и инди-музыки. Оригинал нас порадовал любопытным фантастическим элементом — путешествиями во времени. Вряд ли создатели приквела возьмут его на вооружение, однако без «эффекта бабочки» игра явно станет скуднее.

Первый эпизод из трёх планируется к выходу в конце лета.

State of Decay 2

Продолжение популярного экшена с элементами выживания в сеттинге зомби-апокалипсиса. Главное нововведение второй части — кооператив на четверых, который так давно просили игроки. Игра развивает все удачные идеи оригинала: управление базой, ограничение в ресурсах и традиционный крафтинг.

Игра выйдет весной 2018 года.

Metro: Exodus

Анонс, который почти никто не ожидал. Metro: Exodus — новая часть серии видеоигр по мотивам романа Дмитрия Глуховского «Метро». В игре нам снова предстоит взять на себя роль Артёма, героя прошлых частей и первой книги. В трейлере много внимания уделено постапокалиптической поверхности — что удивительно для серии Metro. Похоже, что игра буде разворачиваться в открытом (или частично открытом) мире, чего раньше в серии не было.

Выход ожидается где-то в 2018 году.

Sea of Thieves

Простая, но яркая и эффектная Sea of Thieves заглядывала на Е3 ещё в прошлом году. Сейчас игра про пиратов находится на стадии альфа-тестирования, и уже в этом году должна поступить в продажу.

Sea of Thieves выглядит почти идеальным вариантом, чтобы отлично провести время с друзьями — эдакий мультяшный симулятор «Пиратов Карибского моря». Игроки берут на себя роли членов команды пиратского корабля. Им предстоит бороздить открытое море, грабить корабли, искать сокровища и даже сражаться со скелетами.

Ori and the Will of the Wisps

Продолжение очень красочного платформера Ori and the Blind Forest, в который влюбились как критики, так и простые игроки. В первой части игроку в лице зверька по имени Ори нужно было спасти от опасности лес. Судя по всему, в продолжении лесу снова угрожает какая-то напасть.

Ori and the Will of the Wisps выглядит ничуть не хуже — а может даже и лучше — предшественника.

DRAGON BALL FighterZ

Мощный и динамичный файтинг от создателей отличных 2D-файтингов Gulty Gear и BlazBlue. Обе этих игры завоевали поклонников по всему миру, их любят за боевую систему, выразительный саундтрек, аниме-стилистику и схожий тон. Эти ребята вполне разбираются в том, как создавать крутые файтинги!

Выходит в начале 2018 года.

Cuphead

Изумительный инди-платформер, пародирующий и отсылающий к ранним мультфильмам студии Disney. Игроки должны помочь Капхеду, который бросил вызов самому Дьяволу! В платформере можно будет проходить как в одиночку, так и вдвоём. Геймплей строится вокруг исследования уровней и постоянных сражений с боссами.

Игра выходит в конце сентября.

