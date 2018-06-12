На Е3 2018 Ubisoft не показала практически ничего нового — в основном, презентовали геймплейные ролики уже анонсированных ранее игр. Самым интересным стали подробности о новой части Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed Odyssey

Официально: новая часть бесконечного сериала о противостоянии ассасинов и тамплиеров получила подзаголовок «Одиссея». В этой игре впервые в серии мы можем выбирать персонажа: мужчину или женщину. По сюжету герой оказывается в самом центре противостояния между Афинами и Спартой в ходе Пелопоннесской войны.

Над игрой работают уже три года. Релиз состоится 5 октября. А вот и трейлеры игрового процесса:

Наши коллеги уже успели поиграть

Первые впечатления от Assassin’s Creed Odyssey

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За две недели до первого показа Assassin’s Creed Odyssey на E3 2018 мы в обстановке строжайшей секретности несколько часов играли в новый проект Ubisoft в Париже.

Beyond Good and Evil 2

Долгожданный сиквел Beyond Good and Evil (2003) Ubisoft представили на E3 ещё в прошлом году. Но новый кинематографический трейлер смог удивить. Глобальные катастрофы, головокружительные полёты, а в финале — появление Джейд. Её дядя Пей’дж теперь подвизается в коках на корабле.

Игроки возьмут на себя роль капитана космического корабля в далёкой галактике. Играть можно как в одиночку, так и в кооперативе.

The Division 2

Несмотря на то, что игру уже представили на конференции Microsoft, Ubisoft смогли подогреть интерес, показав новый кинематографический трейлер . В нём практически одним кадром показали переход от счастливой мирной жизни к кошмарам, вызванным эпидемией и концом цивилизованного мира.

И ещё немного демонстрации игрового процесса. Каждый из героев получит собственное уникальное оружие, и оно будет влиять на экипировку и особые умения. С самыми сложными заданиями придётся справляться большими группами в кооперативе — например, по восемь игроков.

Компания собирается поддерживать игру долгие годы. Уже запланировано три бесплатных дополнения, в каждом из которых будет новая карта и новые миссии. Релиз на на PS4, Xbox One и PC состоится в 2019 году.

Skull & Bones

О разработке Skull & Bones мы тоже знали ещё с прошлогодней Е3. В этот раз Ubisoft смогли похвастаться великолепными видами кораблей, орудий, пиратских нарядов и моря.

Игроки смогут разными способами менять свои корабли, и даже маскироваться под вражеские суда, меняя флаг. В игре планируется несколько режимов, среди которых будет и чисто «пиратский» — вывезти как можно больше золота с поля боя. А ещё игроки смогут заключать союзы и нарушать их, вступать в PvP-сражения и звать на помощь оказавшихся поблизости.

Релиз на на PS4, Xbox One и PC состоится в 2019 году.

Transference

Анонс этой игры мы тоже видели на Е3 2017, и его тоже представлял Элайджа Вуд. Но на этот раз всё действие будет происходить в виртуальной реальности. В дебютном трейлер хоррора показали, что игрокам предстоит расследовать запутанную семейную историю сразу с трёх точек зрения. Пройти игру можно будет и без шлема виртуальной реальности. Релиз уже этой осенью.

 Starlink: Battle for Atlas

На этот раз Ubisoft показали не просто трейлер, как на прошлой Е3, а ролик игрового процесса. Отправиться за четыреста световых лет от Земли, открывать новые миры, знакомиться с новыми инопланетными фракциями мы сможем с 16 октября. Игра выйдет на всех основных платформах.

Одним из персонажей Starlink окажется лис Фокс Макклауд из серии игр Nintendo Star Fox. Его появлению посвятили отдельное видео.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова

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