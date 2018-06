На E3 Microsoft представила массу интересных проектов, среди которых — Cyberpunk 2077, Devil May Cry 5, дополнение для Cuphead и многое другое.

Cyberpunk 2077

Самым долгожданным для нас стал анонс игры Cyberpunk 2077 — киберпанковской ролевой игры от CD Projekt RED. Правда, пока нет даты выхода, даже примерной.

Halo: Infinite

Космодесантника по прозвищу Мастер Чиф опять попросят спасти мир — других деталей сюжета пока нет. Игру разрабатывают на совершенно новом движке Flipspace для Xbox One и Windows 10.

Sekiro: Shadow Die Twice

В новой игре от создателей Dark Souls действие развернётся в средневековой Японии. Релиз на PS4, Xbox One и РС состоится в 2019 году.

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Новая игра во вселенной Life is Strange станет приквелом ко второму сезону. В ней игрокам предстоит увидеть мир глазами десятилетнего Криса, который фантазирует о том, что станет супергероем. Загрузить игру бесплатно смогут все обладатели PS4, Xbox One и РС уже 26 июня.

Metro: Exodus

Студия 4A Games порадовала новым геймплейным роликом, в котором показали локации, настройки оружия, меняющуюся погоду и сражения с людьми и чудовищами. Релиз Metro: Exodus на PS4, Xbox One и РС 22 февраля.

Tom Clancy’s The Division 2

Студия Ubisoft на этот раз показала два ролика — сюжетный трейлер новой Tom Clancy’s The Division 2 и ролик игрового процесса. Местом действия стала столица США — Вашингтон. Релиз состоится 15 марта 2019 года на PS4, Xbox One и РС.

Devil May Cry 5

Пятая часть — прямое продолжение японской серии с Неро и Данте в главных ролях. Выход на PS4, Xbox One и РС запланирован на весну 2019 года.

Gears of War

Нас ждёт сразу три новых игры: полноценная пятая часть серии, мобильная Gears POP и тактическая Gears Tactics.

В Gears of War 5 мы управляем героиней по имени Кейт. Её мучают кошмарные видения, и чтобы понять их, она отправляется в опасное путешествие по планете. Релиз игры на Xbox One и Windows 10 в 2019 году.

Дебютный трейлер:

Кинематографический трейлер:

Gears POP на iOS и Android также придётся подождать до 2019.

В Gears Tactics мы будем управлять отрядом бойцов, наблюдая за ними со «стратегического» вида сверху. Действие сюжета будет происходить за двенадцать лет до событий первой Gears of War.

Dying Light 2

Анонс продолжения зомби-шуттера Dying Light от Криса Авеллона стал настоящим сюрпризом.

Другие анонсы

Новый трейлер Shadow of the Tomb Raider с элементами геймплея:

Кроме этого, нас ждёт дополнение для Cuphead под названием The Delicious Last Course. В нём появятся новые боссы, новые уровни и трети игровой персонаж— Чаша. Выйдет в 2019 году.

Ori and the Will of the Wisps, продолжение атмосферного платформера Ori and the Blind Forest, выйдет на Xbox One и Windows 10 в 2019 году.

В файтинге Jump Force на бой друг с другом выйдут герои известных аниме: Naruto, One Piece, Dragon Ball и Death Note. Игра выйдет на PS4, Xbox One и РС также в 2019.

Версия NieR: Automata для Xbox One выйдет уже 26 июня со всеми дополнениями.