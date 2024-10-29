Эдди Редмэйн уверен, что новых «Фантастических тварей» не будет

Я думаю, зрители видели его в последний раз. Я говорю откровенно. Это все, что я знаю. Лучше спросить Warner Bros. или Джоан Роулинг, но мне кажется, что франшиза закончена. Я думаю, Ньют может мельком вернуться в мире Universal во Флориде, который они открывают.