Эдди Редмэйн уверен, что новых «Фантастических тварей» не будет

Похоже, у «Фантастических тварей» нет будущего. Актер Эдди Редмэйн заявил, что зрители больше не увидят Ньюта Саламандера на больших экранах.
Эдди Редмэйн
Я думаю, зрители видели его в последний раз. Я говорю откровенно. Это все, что я знаю. Лучше спросить Warner Bros. или Джоан Роулинг, но мне кажется, что франшиза закончена. Я думаю, Ньют может мельком вернуться в мире Universal во Флориде, который они открывают.
Пока что Warner Bros. занята сериальной адаптацией «Гарри Поттера», в которой хотят подробно воссоздать события оригинальных книг.
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