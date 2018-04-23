А вы уже поглядели первую серию обновлённого мультсериала «Простоквашино»? Вот писатель Эдуард Успенский посмотрел и остался крайне недоволен — в том числе и потому, что «Союзмультфильм» делает мультсериал без его согласия. По этому поводу автор «Простоквашино» даже пожаловался в Генпрокуратуру, сообщает издание RNS.

Выпущенная ФГУП «ТПО „Союзмультфильм“» новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал. Прошу вас рассмотреть указанные факты и, в случае их подтверждения, принять меры, предусмотренные уголовным и иным законодательством Российской Федерации. Из заявления Эдуарда Успенского

Писатель утверждает, что можно говорить об «особо крупном размере правонарушения», поскольку в первый же день показа серию посмотрели свыше 13 млн раз (на момент написания новости у серии 15 млн просмотров).

Кроме того, издание сообщает, что Успенский опубликовал открытое письмо актёрам озвучания, в котором попросил отказаться от дальнейшего участия в «Простоквашино».

Представители «Союзмультфильма» утверждают, что разногласия у студии и писателя, в основном, финансовые. Компания надеется на благоприятный исход конфликта:

У студии были разногласия с Эдуардом Николаевичем. Они в большей степени касаются финансовых вопросов. Представители „Союзмультфильма“ ездили к писателю лично, чтоб наладить диалог, который пока вели лишь юристы обеих сторон. Надеюсь, нам удастся найти общий язык и конфликт будет исчерпан. Представитель «Союзмультфильма»

В пресс-службе сообщают, что все права на экранизацию «Простоквашино» принадлежат «Союзмультфильму» — студия может подтвердить это соответствующими документами.

Несмотря на все упреки со стороны писателя, мы по-прежнему с глубоким уважением относимся как к самому Эдуарду Николаевичу, так и к его творчеству. О чем и упомянули в титрах первой серии. Пресс-служба «Союзмультфильма»

Первый эпизод обновлённого мультсериала «Простоквашино» вышел в начале апреля. Авторы мультсериала сделали ставку на современный антураж: Дядя Фёдор ходит с новой модной причёской, разговаривает с родителями по «Скайпу», а пёс Шарик несколько раз упоминает свой блог. Всего планируется отснять 10 серий, права на которые позже продадут одному из федеральных каналов.

Конфликт вокруг Эдуарда Успенского и «Союзмультфильма» развивается в последние несколько месяцев. Писатель заявляет, что продолжение мультсериала снималось без его согласия, и поэтому он намерен жаловаться в суде. Представители студии говорят, что пытались договориться с автором, но Успенского не устроила сумма. Размер компенсации, которую требовал писатель, был сопоставим с годовым бюджетом всей студии, отмечали в «Союзмультфильме».

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